Francoise Cancans Médiathèque Françoise Sagan, 20 mai 2023, Paris.

Le samedi 20 mai 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Un nouveau format de rencontre culturelle autour de sélections thématiques mensuelles proposées par les bibliothécaires.

Partagez vos dernières découvertes avec les bibliothécaires et les autres participants dans un moment de convivialité.

Les bibliothécaires et les participants présentent leurs derniers coups de cœur. Repartez avec pleins d’idées pour vos prochains emprunts : romans, essais, films, musiques et plus encore …

Au programme du mois de mai : Les femmes dans l’art.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

