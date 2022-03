Françoise Atlan et l’Orchestre arabo-andalou de Fès L’Institut du Monde Arabe, 19 mars 2022, Paris.

Françoise Atlan et l’Orchestre arabo-andalou de Fès sous la direction Mohamed Briouel, Andalusiyyat ou l’esprit de Grenade

C’est une complicité de près de vingt-cinq ans qui lie la grande chanteuse Françoise Atlan et Mohamed Briouel, de l’Orchestre arabo-andalou de Fès qu’il dirige.

Se plongeant tour à tour avec la même passion dans le chant séfarade, les répertoires contemporains, médiévaux, ou encore issus de multiples traditions méditerranéennes, Françoise Atlan, chanteuse de formation lyrique et d’origine judéo-berbère, s’est naturellement épanouie dans la musique arabo andalouse. Cette musique savante perpétue la nostalgie et l’esprit de l’âge d’or d’une civilisation où juifs, musulmans et chrétiens jouaient et chantaient d’une même voix en tissant leurs connaissances musicales dans l’Espagne d’Al-Andalus.

Disciple de l’éminent chef d’orchestre virtuose de rebab Hadj Abdelkrim Rais (1912-1996), le violoniste Mohamed Briouel a pris sa relève à la tête de l’Orchestre arabo-andalou de Fès tout en enseignant le solfège au conservatoire de la cité fassie et en animant un chœur de jeunes et talentueux chanteurs. Dans sa pratique dédiée à la tradition arabo-andalouse, il a eu à cœur de remettre en avant l’esprit initial d’ouverture et de tolérance.

Pour ce programme en sextet, Françoise Atlan et Mohamed Briouel ont choisi une succession d’extraits chantés de noubas arabo-andalouses, de cantigas médiévales, de romances séfarades, de chants judéo espagnols et d’improvisations dans les modes arak ou gharnati (école de Grenade).

Le temps de ce concert exceptionnel, la splendeur musicale et l’esprit humaniste d’Al-Andalus va briller de tous ses feux.

