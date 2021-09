Castanet-Tolosan Salle Dauriac - Hôtel de Ville Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Françoise AMADIEU Salle Dauriac – Hôtel de Ville Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Françoise AMADIEU

Salle Dauriac – Hôtel de Ville, le jeudi 14 octobre à 18:30

Salle Dauriac – Hôtel de Ville, le jeudi 14 octobre à 18:30

La découverte du carton ondulé lors d’un concours de design et de peinture a été une évidence pour Françoise Amadieu. Elle a été fascinée par la créativité qui s’offrait à elle avec ce support habituellement utlisé pour l’emballage. Cette recherche artistique l’amène à découvrir les travaux sur carton de peintres reconnus tels que Matisse, Braque et Picasso. Le relief,le pliant, la lumière et la peinture nous accompagnent à la découverte d’un monde imaginaire en profondeur. **Vernissage jeudi 14 octobre à 18h30.** **Exposition du 14 oct au 29 nov** **aux horaires d’ouverture de la mairie.**

Entrée libre

Peinture 3D sur carton Salle Dauriac – Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

