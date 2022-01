François-Xavier Béchard Cancale Cancale Catégories d’évènement: Cancale

Ille-et-Vilaine

François-Xavier Béchard Impasse des Prés Bosgers EHPAD des Prés Bosgers Cancale

2022-02-01 – 2022-02-28

Cancale Ille-et-Vilaine Cancale François-Xavier Béchard travaille à l’acrylique, aux pinceaux et au couteaux, avec pour univers de prédilection, la peinture abstraite, les marines sensiblement abstraites et les nus. < > souligne-t-il. < > Il réalise des tableaux vifs, lumineux, des œuvres que chacun interprète à sa façon. Il essaie surtout de peindre des toiles qui procurent du plaisir à celui qui les découvre. Il est convaincu que la peinture est intimement liée à la notion de plaisir, mais pas seulement. < > +33 2 99 89 51 51 François-Xavier Béchard travaille à l’acrylique, aux pinceaux et au couteaux, avec pour univers de prédilection, la peinture abstraite, les marines sensiblement abstraites et les nus. < > souligne-t-il. < > Il réalise des tableaux vifs, lumineux, des œuvres que chacun interprète à sa façon. Il essaie surtout de peindre des toiles qui procurent du plaisir à celui qui les découvre. Il est convaincu que la peinture est intimement liée à la notion de plaisir, mais pas seulement. < > Impasse des Prés Bosgers EHPAD des Prés Bosgers Cancale

