François Staal + Vanina de Franco Parc Clichy Batignolles – Martin Luther King, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 26 juillet 2021

de 17h45 à 21h

gratuit

François Staal & Zebrock emportent le public, les badauds, les curieux dans un voyage de chansons rock, sortant, par moment, mais sans rupture, des sentiers battus et des références connues, tout en fraternité.

François Staal (Chanson-Rock)

En chantant la fraternité, le plaisir de l’échange et de l’émotion au temps présent, François Staal apporte sa pierre à la reconstruction de nos relations malmenées par la période actuelle. Il joue ses titres célébrant les beautés multiples et quotidiennes qu’offrent la diversité des hommes, l’intensité des sentiments et l’immuabilité de la Terre à la croisée des rencontres, sur une placette du parc Martin Luther King.

Vanina de Franco (Pop Stratosphérique)

Après un premier album acoustique repéré par Télérama, Vanina présente « ILE », son concert concept, où la musique est un vaisseau et les yeux des constellations. Où on prend la mer et de belles claques musicales. Où on voit disparaître le Soleil et ça pique les yeux.

Un voyage dans un univers parallèle, quelque part entre Camille, Philippe Katerine et Klô Pelgag. Avec Stéphane Cochet aux claviers et machines.

Concerts -> Rock

Parc Clichy Batignolles – Martin Luther King 147, rue Cardinet Paris 75017

13 : Porte de Clichy (192m) 13 : Brochant (604m)



