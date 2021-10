Paris Cabaret Sauvage île de France, Paris François Staal & The New Blood Phoenix Cabaret Sauvage Paris Catégories d’évènement: île de France

François Staal & The New Blood Phoenix Cabaret Sauvage, 11 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 11 au 12 novembre 2021 :

jeudi, vendredi de 19h à 23h

payant

Pour la sortie de son nouvel album « L’Humaine Beauté » (le 12!) et pour célébrer une nouvelle décennie d’âge et de scène (le 11!), après l’Olympia il y a dix ans, François Staal a choisi le Cabaret Sauvage pour partager ces moments exceptionnels que seront les 11 et 12 novembre prochains. Son univers : du rock et des chansons à texte, des synthés vintages et des guitares saturées, violoncelle acoustique et violons posés en machines, guitares sèches et piano. Un concert qui invoquera aussi bien Bréhat, Baudelaire, que Bashung ou Ferré, les amours impossibles, la fraternité, les démons ravageurs et la beauté du monde, la condition féminine… Concerts -> Rock Cabaret Sauvage 59 Bd Macdonald Paris 75019

7 : Porte de la Villette (232m) 7 : Corentin Cariou (551m)

Contact :Cabaret Sauvage https://www.cabaretsauvage.com/work/francois-staal-the-new-blood-phoenix 0142090309 Concerts -> Rock Musique

2021-11-11T19:00:00+01:00_2021-11-11T23:00:00+01:00;2021-11-12T19:00:00+01:00_2021-11-12T23:00:00+01:00

