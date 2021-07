François Staal + Guilhem Valayé Parc Clichy Batignolles – Martin Luther King, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 29 juillet 2021

de 17h45 à 21h

gratuit

François Staal & Zebrock emportent le public, les badauds, les curieux dans un voyage de chansons rock, sortant, par moment, mais sans rupture, des sentiers battus et des références connues, tout en fraternité.

François Staal (chanson-rock)

En chantant la fraternité, le plaisir de l’échange et de l’émotion au temps présent, François Staal apporte sa pierre à la reconstruction de nos relations malmenées par la période actuelle. Il joue ses titres célébrant les beautés multiples et quotidiennes qu’offrent la diversité des hommes, l’intensité des sentiments et l’immuabilité de la Terre à la croisée des rencontres, sur une placette du parc Martin Luther King.

Guilhem Valayé (chanson)

Avant de découvrir ses mélodies douces, exactes et efficaces, il y avait déjà son écriture. Tantôt confidente, tantôt engagée, les constantes prises de position poétiques dans les albums de 3 minutes s/ mer, le groupe avec lequel il a navigué dix ans durant. Il y avait aussi déjà sa voix. Fière et fidèle, écorchée au détour des sentiments plus complexes, amplifiée jusqu’à la demie finale de The Voice en 2015. Il y avait évidemment sa présence scénique, indéfinissable , ces instants où des inconnus sont transportés d’une même force qu’ils soient dans le sous-sol d’un café-concert ou dans la fosse d’un Zénith. Depuis le début, Guilhem joue avec l’espace et avec le temps. Il transforme, il transmue. Et maintenant qu’il est de retour, le voyage s’annonce ambitieux. »

Parc Clichy Batignolles – Martin Luther King 147, rue Cardinet Paris 75017

13 : Porte de Clichy (189m) 13 : Brochant (606m)



Contact :Zebrock 0155890060 admin@zebrock.org http://zebrock.org/ https://www.facebook.com/zebrock

