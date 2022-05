François Rousselot et Stuart Harmonie

François Rousselot et Stuart Harmonie, 21 mai 2022, . François Rousselot et Stuart Harmonie

2022-05-21 – 2022-05-21 Après avoir travaillé avec le City of Prague Orchestra, le Budapest Symphony Orchestra, le Tao Yuan Symphony Ochestra ou encore le Taïwan Symphonic Band, François Rousselot a accepté de travailler avec Stuart Harmonie qui est composé d’une trentaine de musiciens, amateurs et professionnels, régionaux et extra régionaux, désireux de se retrouver pour faire ensemble de la musique. Renommé pour ses nombreuses oeuvres, notamment celle du spectacle “Les Maîtres des airs” de Beauval, ou encore la musique du court métrage “Mr Hublot” oscarisé en 2014, François Rousselot est également un chef d’orchestre de renommé internationale. ohffe2018@gmail.com +33 6 99 30 66 38 Après avoir travaillé avec le City of Prague Orchestra, le Budapest Symphony Orchestra, le Tao Yuan Symphony Ochestra ou encore le Taïwan Symphonic Band, François Rousselot a accepté de travailler avec Stuart Harmonie qui est composé d’une trentaine de musiciens, amateurs et professionnels, régionaux et extra régionaux, désireux de se retrouver pour faire ensemble de la musique. CDC Sauldre et Sologne dernière mise à jour : 2022-01-20 par

