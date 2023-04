François Puyalto LA MANUFACTURE CHANSON, 15 février 2023, Paris.

Le mercredi 12 avril 2023

de 20h30 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif Plein : 16 EUR Tarif Réduit : 11 EUR Tarif Enfant : 3 EUR Tarif Préférentiel : 13 EUR

Bassiste volubile et inspiré, on a longtemps connu François Puyalto comme accompagnateur (Bertrand Belin, Néry, Emily Loizeau et aujourd’hui Sanseverino)

Soutenu par le Festi’Val de Marne à ses débuts, il a été finaliste du Prix Moustaki en 2016 et son dernier album « 44 » a reçu le Coup de coeur de l’Académie Charles Cros (2020). Ce qui l’amène tout naturellement à monter un « seul en scène » intimiste, drôle, musical et résolument tous-terrains pour lequel il bénéficie du soutien de La Manufacture Chanson (Paris) et convoque Xavier Lacouture pour la mise en scène : Fascinés par la géniale revue La Hulotte « le journal le plus lu dans les terriers » ils y puisent joyeusement anecdotes, révélations édifiantes sur le monde animal et végétal pour tisser le fil rouge d’un spectacle qui ne parle pourtant que de nous.

LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Paris

