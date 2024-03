FRANÇOIS PUYALTO La Manufacture Chanson Paris, vendredi 26 avril 2024.

FRANÇOIS PUYALTO François Puyalto et sa basse électrique sont de retour à la Manufacture chanson : Nouvelles chansons (qui feront bientôt l’objet d’un 4e opus) et duo tout neuf avec Côme Huveline. Dense et minimal ! Vendredi 26 avril, 20h30 La Manufacture Chanson réservation sur la billetterie Manufacture Chanson — tarifs 16€/13€/11€/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00

Bassiste volubile et inspiré, on a longtemps connu François Puyalto comme accompagnateur (B.Belin, Emily Loizeau, Sanseverino, entre autres). Depuis une dizaine d’années, un EP et deux albums à son actif, il s’affirme également comme un auteur singulier et captivant. Voici donc François Puyalto dans son propre rôle : Distingué par un « coup de cœur » de l’Académie Charles Cros pour son dernier album, et après de nombreux concerts avec sa seule basse pour partenaire, c’est désormais avec la complicité de Côme Huveline (caisse claire, guitare, choeurs) qu’il livre un spectacle de chansons intimiste, drôle, sensible et musical, avec l’amour des mots comme figure de proue et la passion des bestioles en fil rouge.

