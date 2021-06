Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d'Or, Dijon François Pompon, Le grand-duc, 1927-1930 Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

François Pompon, Le grand-duc, 1927-1930 Musée des Beaux-Arts de Dijon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Dijon. François Pompon, Le grand-duc, 1927-1930

le samedi 3 juillet à Musée des Beaux-Arts de Dijon

François Pompon est l’un de plus grands sculpteurs animaliers du XXème siècle. Ce n’est qu’en 1906, alors qu’il sculptait déjà depuis plus de 30 ans, qu’il a trouvé la voie qu’il suivra jusqu’à sa disparition : la sculpture animalière. Fasciné par tous les animaux, il parvenait à en capter l’essence même de ces animaux en se débarassant de ce qu’il jugeait « accessoire » tels que les poils ou les plumes et en ne conservant que la ligne, la courbe, le volume et la vitalité. Salle 42 François Pompon est l’un de plus grands sculpteurs animaliers du XXème siècle. Musée des Beaux-Arts de Dijon Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:45:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T20:45:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Dijon Adresse Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON Ville Dijon lieuville Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon