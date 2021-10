François Morel – Tous les marins sont des chanteurs Trébeurden, 17 novembre 2021, Trébeurden.

« Il n’y a pas de hasard ou il n’y a que des hasards » comme disait Rimbaud et c’est dans un vide-greniers à Saint-Lunaire que François Morel a trouvé un vieil exemplaire défraîchi de La Cancalaise. Dans cette revue, endommagée par le temps, étaient reproduites une douzaine de chansons d’un poète et marin breton, Yves-Marie Le Guilvinec. Intrigué par l’originalité, la singularité de ce qu’il lisait, François Morel, avec l’aide de Gérard Mordillat et d’Antoine Sahler, entreprit de restaurer les textes, de les remettre en musique et surtout de les faire entendre à nouveau. Désormais Yves-Marie Le Guilvinec, ce serait François Morel. Il retrouverait un corps, une voix, une vie…

