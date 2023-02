FRANCOIS MOREL TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS CENTRE ANDRE MALRAUX-ESPACE FLANDRE, 25 mai 2023 00:00, HAZEBROUCK.

CENTRE ANDRE MALRAUX-ESPACE FLANDRE HAZEBROUCK 59190 . L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente FRANÇOIS MOREL TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURSFrançois Morel entonne les chants d’un navigateur disparu en mer en 1900, Yves-Marie Le Guilvinec. Retour aux sources : le théâtre redevient chalutier et ses chanteurs marins. Poète inconnu natif de Trigavou, près de Saint-Malo, Yves-Marie Le Guilvinec disparaît à trente ans. Il laisse à la postérité des poèmes tracés au calva, des lettres imbibées de tafia, et une existence d’oublié océanique. Gérard Mordillat et François Morel s’attachent à compléter sa biographie, ils recousent les filets de pêche, recomposent avec Antoine Sahler les musiques disparues. Ensemble, ils prennent le large et réhabilitent à contre-courant une poésie joyeuse et populaire, dans un hymne à l’ivresse de l’air salé, à la liberté et aux excès.Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29. FRANCOIS MOREL-TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS

