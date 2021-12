La Flèche Salle Coppélia La Flèche, Sarthe François Morel Salle Coppélia La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

François Morel

Salle Coppélia, le mardi 29 mars 2022

Salle Coppélia, le mardi 29 mars 2022 à 20:30

François Morel – Raymond Devos, Raymond Devos – François Morel, et la boucle est bouclée à double tour ! Car la nouvelle création du comédien, Molière 2019, emprunte à l’illustre artiste le titre de l’un de ses fameux sketches où il interroge l’univers, la folie de l’existence, l’incommunicabilité avec son talent inégalé. Fasciné par ce grand clown au « grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien », François Morel s’est plongé corps et âme dans sa prose pour inventer un spectacle musical en son hommage. Son tact pour évoquer « cet amour de jeunesse », son plaisir du verbe et sa propension à flirter avec la poésie sonnent comme la promesse d’un temps suspendu.

Tarifs : Plein – 30€ / Réduit – 26€ / Adhérent – 22€ / Très réduit : 7€

2022-03-29T20:30:00 2022-03-29T22:00:00

