Paris

François Morel, Grand Prix de l’Académie Charles Cros Médiathèque Marguerite Yourcenar, 21 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

La Commission Paroles enregistrée, Documents & Créations sonores de l’Académie Charles Cros remet son Grand Prix 2021 à François Morel, pour le livre audio « C’est aujourd’hui que je vous aime ». D’abord court roman (Le Sonneur, 2018), puis BD avec Pascal Rabaté (Les Arênes, 2019), C’est aujourd’hui que je vous aime est aussi un livre audio (Gallimard, coll. Écoutez lire, 2021) qui s’écoute et se déguste, l’auteur confirmant à chaque chapitre son talent de narrateur hors pair. Drôle et fantaisiste, malicieux et touchant tout à la fois, il nous révèle une facette de sa vie : l’immense amour qu’il a ressenti (à 12 ans) pour Isabelle Samain. François Morel sera accompagné de son complice, le musicien Antoine Salher. Présentation : Jacques Fournier, coordinateur de la Commission Paroles enregistrée, Documents & Créations sonores de l’Académie Charles Cros. samedi 21 mai à 15h

auditorium de la Médiathèque Marguerite Yourcenar

sur inscription auprès des bibliothécaires à partir du 15 avril : mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr / 01 45 30 71 41 Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

Contact : 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://twitter.com/bibYourcenar Littérature

