François Morel Festival A Travers Chants ESPACE ATHENA, 3 mars 2023, SAINT SAULVE.

François Morel Festival A Travers Chants ESPACE ATHENA. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:00 (2023-03-03 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

ESPACE ATHENA SAINT SAULVE Place du 8 mai 1945 Nord

Le Festival A Travers Chants fête ses 30 ans !

Partez en bonne compagnie fêter la mer et l’amitié : avec François Morel à la proue, l’humour est sur le pont, les chants de marins gonflent les voiles !

Feuilletant une vieille revue trouvée dans un vide-greniers, François Morel découvre les chansons d’un marin breton, Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en mer en 1900. Auteur inconnu natif de Trigavou, près de Saint-Malo, Le Guilvinec laisse à la postérité des poèmes tracés au calva, des lettres imbibées de tafia, et une existence d’oublié océanique.

François Morel et ses complices Gérard Mordillat et Antoine Sahler recomposent les chansons disparues. Sur scène, François Morel, entouré d’Antoine Sahler, Romain Lemire, Amos Mâh et Muriel Gastebois, redonne corps et voix aux mots du poète dont il s’empare avec gourmandise : « Je n’irai pas à la morue mon capitaine mon capitaine, je n’irai pas à la morue sans avoir embrassé Lulu (…) ». Ensemble, ils prennent le large et réhabilitent à contre-courant une poésie joyeuse et populaire, dans un hymne à l’ivresse de l’air salé, à la liberté et à la fête.

Nul doute que vous fredonnerez longtemps « Tous les marins sont des chanteurs… ».

TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS

Un spectacle de

François Morel, Gérard Mordillat et Antoine Sahler

Avec

François Morel

Romain Lemire / Gérard Mordillat

Antoine Sahler : guitare, clavier, accordéon, trompette, chœur

Amos Mah : violoncelle, guitare, chœur

Muriel Gastebois : percussions, chœur

Chansons : Yves-Marie Le Guilvinec

adaptées et arrangées par François Morel, Gérard Mordillat et Antoine Sahler

Musique : Antoine Sahler

Décor : Edouard Laug / Lumière : Alain Paradis / Son : Yannick Cayuela / Vidéo : Camille Urvoy / Costumes : Elisa Ingrassia

Direction technique : Denis Melchers / Habilleuse : Ève Le Trévédic / Affiche : Frédéric Mei / Réalisation du décor : Les Ateliers Jipanco et Cie / Remerciements : Jean-Yves Crochemore

Production : Les Productions de l’Explorateur

avec le soutien du Centre National de la Musique, du Théâtre du Vésinet et du Théâtre de l’Olivier – Scènes et Cinés, scène conventionnée Art en territoire et le partenariat d’Armorlux

Production déléguée : Valérie Lévy assistée de Manon Pontais

Crédit photo : David Desreumaux

