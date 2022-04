FRANCOIS MOREL AU CHAMPILAMBART A VALLET Vallet, 3 mai 2022, Vallet.

FRANCOIS MOREL AU CHAMPILAMBART A VALLET Vallet

2022-05-03 20:00:00 – 2022-05-03 21:30:00

Vallet Loire-Atlantique Vallet

Tous les marins sont des chanteurs ///Vie et mort d’Yves-Marie Le Guilvinec, poète et marin breton///

Au hasard d’un vide-grenier à Saint-Lunaire, François Morel a découvert une

brochure de 1894 intitulée La Cancalaise dans laquelle figuraient douze chansons

d’un certain Yves-Marie Le Guilvinec. C’est une rencontre en forme de renaissance

pour ce poète maudit, puisqu’ oublié, par ailleurs marin malchanceux disparu en

mer à trente ans. François Morel, accompagné par la musique d’Antoine Sahler et

d’Amos Mah et les textes de Gérard Mordillat, nous embarque dans cette biographie

bretonne et musicale pour nous faire vivre le rythme, la poésie, l’humanité et la

beauté du quotidien en chantant avec ses mots.

Francois Morel chante Guilvinec au Champilambart à Vallet le mardi 3 mai 2022 à 20h00

+33 2 40 36 20 30 http://www.champilambart.fr/

Tous les marins sont des chanteurs ///Vie et mort d’Yves-Marie Le Guilvinec, poète et marin breton///

Au hasard d’un vide-grenier à Saint-Lunaire, François Morel a découvert une

brochure de 1894 intitulée La Cancalaise dans laquelle figuraient douze chansons

d’un certain Yves-Marie Le Guilvinec. C’est une rencontre en forme de renaissance

pour ce poète maudit, puisqu’ oublié, par ailleurs marin malchanceux disparu en

mer à trente ans. François Morel, accompagné par la musique d’Antoine Sahler et

d’Amos Mah et les textes de Gérard Mordillat, nous embarque dans cette biographie

bretonne et musicale pour nous faire vivre le rythme, la poésie, l’humanité et la

beauté du quotidien en chantant avec ses mots.

Vallet

dernière mise à jour : 2021-08-13 par