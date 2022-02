François Martinez : Menteur ? – Le one man show magique Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Représentations du 15 au 19 mars 2022 à 21h

Horaire : 21:00

Humour/Magie. Les magiciens ont-ils vraiment des pouvoirs ? Oubliez les tours de cartes de Tonton Jeannot, les assistantes en maillot de bain et les lapins !Avec François Martinez, la magie devient drôle, moderne et opère à quelques centimètres de vous et parfois même… dans vos mains ! Un DVD aux pouvoirs magiques ; un tour où les cartes passent à la broyeuse et au chalumeau ; un Coca qui obéit au doigt et à l'oeil ; des prédictions qui volent au-dessus du public… Aucun doute, il a des pouvoirs… Ou alors, c'est un sacré menteur ! Après "Harry Potter et moi" nommé spectacle magique 2016, François Martinez revient avec un nouveau show magique et enchaîne les exploits les plus improbables. Auteur : Jocelyn Flipo Mise en scène : Alexandra Bialy Artiste : François Martinez Collaboration magie : Yves Doumergue

