François Martinez au Point Virgule ! Théâtre le Point Virgule, 11 septembre 2022, Paris.

Du dimanche 11 septembre 2022 au lundi 26 décembre 2022 :

lundi

de 19h00 à 20h00

dimanche

de 16h00 à 17h00

. payant

Oubliez les tours de cartes de Tonton Jeannot, les assistantes en maillot de bain et les lapins ! Avec François Martinez la magie devient drôle, moderne et opère à quelques centimètres de vous et parfois même… dans vos mains !

Les magiciens ont-ils vraiment des pouvoirs ?

Un DVD aux pouvoirs magiques ; un tour où les cartes passent à la broyeuse et au chalumeau ; un Coca qui obéit au doigt et à l’œil ; des prédictions qui volent au-dessus du public…

Aucun doute, il a des pouvoirs… Ou alors, c’est un sacré menteur !

Après « Harry Potter et moi » nommé spectacle magique 2016, François Martinez revient avec un nouveau show magique et enchaîne les exploits les plus improbables. Telerama ne s’y est d’ailleurs pas trompé en accordant 2T à ce spectacle et consacrant une page « tête d’affiche » à François.

Théâtre le Point Virgule 7 rue sainte croix de la Bretonnerie 75004 Paris

Contact : https://www.lepointvirgule.com/event-pro/francois-martinez/ 01 42 78 67 03 teatre@lepointvirgule.com https://www.facebook.com/theatre.lepointvirgule https://www.facebook.com/theatre.lepointvirgule https://www.aparteweb.com/awprod/JMD/AWCalendar.aspx?MONTH=12&YEAR=2022&INS=JMD&CAT=812&LNG=FR&IDWL=80280

