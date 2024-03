François Lis et l’Orchestre Lalo L’étoile Scène de Mouvaux Mouvaux, vendredi 12 avril 2024.

François Lis et l’Orchestre Lalo Concert dans le cadre du Festival Mouvaux en concert Vendredi 12 avril, 20h00 L’étoile Scène de Mouvaux Entrée payante

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Dirigé par Eric Deltour, avec à l’honneur un florilège des plus grands airs pour basse, et François Lis, en tête d’affiche, à la carrière impressionnante !

Licencié en musicologie à la Sorbonne, il a étudié au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, perfectionné sa technique au Mozarteum de Salzbourg, et bénéficié du Merola Opera Program de San Francisco.

En 2005, il est nommé dans la catégorie Révélations aux Victoires de la Musique Classique.

Il commence sa carrière dans le répertoire baroque, et il est rapidement invité sur les scènes lyriques internationales.

Vendredi 12 Avril 2024 – 20h00

Salle de l’Etoile – Scène de Mouvaux

1, Place du Coeur de Ville

Tarifs et réservation : https://my.weezevent.com/francois-lis-orchestre-lalo

