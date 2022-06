François Leroux Swing Jazzh – Concert Pleubian, 7 août 2022, Pleubian.

François Leroux Swing Jazzh – Concert

Bar Le Talbert, Café du Pays Le Bourg, l’Armor-Pleubian Pleubian Côtes d’Armor Le Bourg, l’Armor-Pleubian Bar Le Talbert, Café du Pays

2022-08-07 19:30:00 – 2022-08-07 22:30:00

Le Bourg, l’Armor-Pleubian Bar Le Talbert, Café du Pays

Pleubian

Côtes d’Armor

Pleubian

Cela fait maintenant plus de trente ans que les dix doigts de François Leroux parcourent le clavier dans le plus pur style Rhythm’n’Blues de ses maîtres, Fats Domino, Amos Milburn, Jerry Lee Lewis et la référence suprême : le maître es feeling incontesté parmi tous : Ray Charles.

Talentueux pianiste il rend hommage à Ray Charles en interprétant les grands standards du Genius du Rhythm’n’blues, de la Soul, de la musique afro-américaine des années 50…

+33 2 96 22 93 80

Cela fait maintenant plus de trente ans que les dix doigts de François Leroux parcourent le clavier dans le plus pur style Rhythm’n’Blues de ses maîtres, Fats Domino, Amos Milburn, Jerry Lee Lewis et la référence suprême : le maître es feeling incontesté parmi tous : Ray Charles.

Talentueux pianiste il rend hommage à Ray Charles en interprétant les grands standards du Genius du Rhythm’n’blues, de la Soul, de la musique afro-américaine des années 50…

Le Bourg, l’Armor-Pleubian Bar Le Talbert, Café du Pays Pleubian

dernière mise à jour : 2022-06-22 par