Versailles Théâtre Montansier Versailles, Yvelines François le saint jongleur Théâtre Montansier Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

François le saint jongleur Théâtre Montansier, 29 septembre 2021, Versailles. François le saint jongleur

du mercredi 29 septembre au dimanche 3 octobre à Théâtre Montansier

Avec les mots de Dario Fo, Guillaume Gallienne incarne saint François, père de la pauvreté, un saint vraiment pas comme les autres. Un hymne à la vie aussi spirituel qu’indispensable. Dans l’Italie du XIIIe siècle, où l’insolence conduit rapidement au bûcher, François, homme de foi, libre, parcourt l’Ombrie avec ses compagnons de pauvreté. Sur la route, il restaure les églises, négocie avec le loup, parle aux oiseaux et conte en langue vulgaire les Évangiles. Avec joie et malice, le saint d’Assise saisit les badauds, les amuse, les émeut tout en dénonçant l’argent, le pouvoir, la manipulation et la guerre. L’écouter, c’est assister à un spectacle, à une comédie religieuse. Il a le savoir-faire d’un grand acteur et d’un saint jongleur. Pour poursuivre ses prédications avec ses frères les pauvres, saint François doit convaincre le pape Innocent des bienfaits de sa communauté. avec Guillaume Gallienne de la Comédie-Française production Comédie-Française/Studio Théâtre Guillaume Gallienne incarne saint François, père de la pauvreté, un saint vraiment pas comme les autres. Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T20:30:00 2021-09-29T22:00:00;2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T22:00:00;2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:00:00;2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:00:00;2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Théâtre Montansier Adresse 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Théâtre Montansier Versailles