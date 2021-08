François, le Saint Jongleur Salle Nougaro, 7 octobre 2021, Toulouse.

François, le Saint Jongleur

du jeudi 7 octobre au samedi 9 octobre à Salle Nougaro

### Théâtre / Guillaume Gallienne / Dario Fo / Claude Mathieu Avec les mots de Dario Fo, Guillaume Gallienne incarne saint François, père de la pauvreté, sous le regard de Claude Mathieu. Sur un plateau nu, il donne vie à ce récit truculent d’un homme vraiment pas comme les autres. Dans l’Italie du XIIIe siècle, où l’insolence conduit rapidement au bûcher, François, homme de foi, libre, parcourt l’Ombrie avec ses compagnons de pauvreté. Il harangue la foule, il parle avec tout son corps et toute sa voix. L’écouter, c’est assister à un spectacle, à une comédie religieuse. Il a le savoir-faire d’un grand acteur et d’un saint jongleur. Pour poursuivre ses prédications avec ses frères les pauvres, saint François doit convaincre le pape Innocent des bienfaits de sa communauté. **Distribution** de Dario Fo / Adaptation et traduction Toni Cecchinato et Nicole Colchat / Interprétation Guillaume Gallienne / Mise en scène Claude Mathieu Production Comédie-Française / Studio-Théâtre Singulis Seul-en-scène [_En partenariat avec Odyssud_](https://www.odyssud.com/francois-saint-jongleur) __ ### Plus d’infos [Site de Salle Nougaro ](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article390) ![]() #### Infos pratiques * Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 octobre à 20h30 * Durée : 1h05

De 22 à 37 €

Culture

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T21:35:00;2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T21:35:00;2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T21:35:00