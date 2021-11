Saint-Malo Saint-Malo 35400, Saint-Malo François, le Saint jongleur Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: 35400

Saint-Malo

François, le Saint jongleur Saint-Malo, 15 septembre 2021, Saint-Malo. François, le Saint jongleur Saint-Servan 6 place Bouvet Saint-Malo

2021-09-15 – 2021-11-30 Saint-Servan 6 place Bouvet

Saint-Malo 35400 Dans l’Italie du XIIIe siècle, où l’insolence conduit rapidement au bûcher, François, homme de foi, libre, parcourt l’Ombrie avec ses compagnons de pauvreté.

Avec les mots de Dario Fo, Guillaume Gallienne incarne saint François, père de la pauvreté, sous le regard de Claude Mathieu.

Sur un plateau nu, il donne vie à ce récit truculent d’un homme.

Un hymne à la vie aussi spirituel qu’indispensable. Texte Dario Fo

Adaptation et traduction Toni Cecchinato et Nicole Colchat

Interprétation Guillaume Gallienne

Mise en scène Claude Mathieu

Lumières Denis Koransky

Détails Catégories d’évènement: 35400, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Saint-Servan 6 place Bouvet Ville Saint-Malo lieuville Saint-Servan 6 place Bouvet Saint-Malo