François-Hippolyte Lalaisse, l’ilustrateur du cheval et des haras Le Pin-au-Haras, 9 juillet 2022, Le Pin-au-Haras.

François-Hippolyte Lalaisse, l’ilustrateur du cheval et des haras

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne Haras national du Pin Haras national du PinHaras national du Pin

2022-07-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-06 18:00:00 18:00:00

Le Pin-au-Haras

Orne

Le Pin-au-Haras

Cette année, l’exposition temporaire du Haras national du Pin est l’occasion de découvrir les œuvres dessinées de François-Hyppolyte Lalaisse avec un carton inédit de 46 dessins.

François-hyppolyte Lalaisse est un peintre et un illustrateur du XIXe, dont la notoriété s’est établie, sur ses illustrations (dessins, gravures, lithographies…), surtout dans les domaines de l’ethnographie, notamment avec la représentation des costumes bretons et normands, et du cheval.

Fortement influencé par son maitre, Nicolas Charlet, Lalaisse a inscrit ses illustrations dans le mouvement romantique.

Beaucoup de ses chevaux ont la fougue du trait que l’on retrouve chez Géricault et Delacroix.

L’exposition du Haras du Pin réunit, pour la première fois, un carton de 46 dessins de Lalaisse, rempli d’études, d’esquisses, de croquis de chevaux, inédit jusqu’à aujourd’hui et quelques autres surprises !

Cette année, l’exposition temporaire du Haras national du Pin est l’occasion de découvrir les œuvres dessinées de François-Hyppolyte Lalaisse avec un carton inédit de 46 dessins.

François-hyppolyte Lalaisse est un peintre et un illustrateur du XIXe,…

info@harasnationaldupin.fr +33 2 33 36 68 68 http://www.haras-national-du-pin.com/

Cette année, l’exposition temporaire du Haras national du Pin est l’occasion de découvrir les œuvres dessinées de François-Hyppolyte Lalaisse avec un carton inédit de 46 dessins.

François-hyppolyte Lalaisse est un peintre et un illustrateur du XIXe, dont la notoriété s’est établie, sur ses illustrations (dessins, gravures, lithographies…), surtout dans les domaines de l’ethnographie, notamment avec la représentation des costumes bretons et normands, et du cheval.

Fortement influencé par son maitre, Nicolas Charlet, Lalaisse a inscrit ses illustrations dans le mouvement romantique.

Beaucoup de ses chevaux ont la fougue du trait que l’on retrouve chez Géricault et Delacroix.

L’exposition du Haras du Pin réunit, pour la première fois, un carton de 46 dessins de Lalaisse, rempli d’études, d’esquisses, de croquis de chevaux, inédit jusqu’à aujourd’hui et quelques autres surprises !

Le Pin-au-Haras

dernière mise à jour : 2022-07-03 par Haras national du Pin Haras national du PinHaras national du Pin