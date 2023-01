François-Frédéric Guy : Récital de piano Chopin – Beethoven Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

François-Frédéric Guy : Récital de piano Chopin – Beethoven Marseille 6e Arrondissement, 19 janvier 2023, Marseille 6e Arrondissement . François-Frédéric Guy : Récital de piano Chopin – Beethoven 1 rue de Lodi Église Notre-Dame-du-Mont Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Église Notre-Dame-du-Mont 1 rue de Lodi

2023-01-19 – 2023-01-19

Église Notre-Dame-du-Mont 1 rue de Lodi

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR François-Frédéric Guy mène une carrière internationale aux côtés des plus grands chefs comme Philippe Jordan, Kent Nagano, Daniel Harding, Esa-Pekka Salonen, avec des orchestres prestigieux comme les Wiener Symphoniker, l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le NHK Symphony Orchestra de Tokyo ou le Philharmonia Orchestra à Londres.



Curieux de la musique de son temps, il se fait l’interprète de nombreux compositeurs contemporains et donne régulièrement des œuvres en création mondiale. Au cours de la saison 22-23, il donne en création mondiale le nouveau concerto de Tristan Murail à Paris, au Barbican de Londres, à l’Elbphilharmonie de Hambourg et à l’opéra de Tokyo. Récital de piano Chopin – Beethoven. Accueil Église Notre-Dame-du-Mont 1 rue de Lodi Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Église Notre-Dame-du-Mont 1 rue de Lodi Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville Église Notre-Dame-du-Mont 1 rue de Lodi Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

François-Frédéric Guy : Récital de piano Chopin – Beethoven Marseille 6e Arrondissement 2023-01-19 was last modified: by François-Frédéric Guy : Récital de piano Chopin – Beethoven Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 19 janvier 2023 1 rue de Lodi Église Notre-Dame-du-Mont Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône