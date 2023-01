François Feldman en concert Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

François Feldman en concert Saint-Paul-Trois-Châteaux, 11 mars 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux . François Feldman en concert Avenue des coteaux du Tricastin Place du 14 juillet Salle Fontaine – Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Place du 14 juillet Avenue des coteaux du Tricastin

2023-03-11 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-11

Place du 14 juillet Avenue des coteaux du Tricastin

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Drôme François Feldman chantera « Joue pas », « Les valses de Vienne », « Joy » et bien d’autres encore…

Billetterie disponible au guichet unique de la mairie ou en ligne +33 4 75 96 78 78 http://www.ville-saintpaultroischateaux.fr/ Place du 14 juillet Avenue des coteaux du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Salle Fontaine - Espace de la Gare Adresse Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Place du 14 juillet Avenue des coteaux du Tricastin Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux lieuville Place du 14 juillet Avenue des coteaux du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Departement Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux Salle Fontaine - Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-trois-chateaux/

François Feldman en concert Saint-Paul-Trois-Châteaux 2023-03-11 was last modified: by François Feldman en concert Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Salle Fontaine - Espace de la Gare 11 mars 2023 Avenue des coteaux du Tricastin Place du 14 juillet Salle Fontaine - Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme