François Dupuis, les lumières de la présence Galerie Les Montparnos, 11 mai 2023, Paris.

Du jeudi 11 mai 2023 au samedi 24 juin 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h30 à 18h00

.Tout public. gratuit

Exposition personnelle du peintre, sculpteur et graveur François Dupuis à la galerie Les Montparnos.

François Dupuis est né à Chatou en 1961. Peintre, sculpteur et graveur, son œuvre, d’une grande maîtrise, se concentre sur la figure humaine, les objets du quotidien, quelques lieux familiers, sa maison en Bourgogne, son jardin. La lumière traverse les ombres et fait découvrir alors la réalité du peintre. Des natures mortes, scènes d’intérieurs et d’ateliers, nus aux gestuelles arrêtées, sont marqués par l’attente. Un voile intériorise les couleurs et met à distance les éclats trompeurs. La vraie lumière apparaît au cœur de la nuit. Les œuvres toute de retenue de François Dupuis révèlent dans l’espace la présence de ce qui est absent, comme le vase donne forme au vide. Attente et absence de qui, de quoi ? Les volumes de ses sculptures en bronze, la clarté sourde de ses toiles et gravures marquent en clair-obscur, comme suspendue, une éternité du temps. À regarder ses toiles, une évidence peut poindre, celle d’un face à face proche d’un effet miroir. Puis une lumière affleure, discrète, venue de quelque profondeur qui réchauffe de calme les couleurs les plus froides. Du fond à la forme, des vert-jardins, rose-parfums et des blancs de nacre se posent avec délicatesse dans une atmosphère où se voit, s’entend et se touche, une sensuelle harmonie et la patine des heures.

Plus de quarante ans après sa formation à l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts à Paris, François Dupuis présente pour la première fois ses œuvres peintes, sculptées et gravées au cœur de la capitale, dans une exposition personnelle.

Galerie Les Montparnos 5 rue Stanislas 75006 Paris

Contact : http://www.galerielesmontparnos.com/ contact@galerielesmontparnos.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266 http://www.galerielesmontparnos.com/

François Dupuis