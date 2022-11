François Dosse – Cycle Ecrire la vie, 8 décembre 2022, .

François Dosse – Cycle Ecrire la vie



2022-12-08 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-08 22:00:00 22:00:00

« Pourquoi écrire sa vie ? Comment écrire celle des autres ? » L’Imec invite des auteurs à interroger l’écriture de soi, l’autobiographie et le travail biographique. Après Catherine Millet en octobre, le cycle Écrire la vie se poursuit en novembre et en décembre avec Annette Wieviorka, Pierre Assouline et François Dosse.

Célèbre serial biographer, François Dosse a raconté la vie de nombreux intellectuels comme Cornelius Castoriadis, Félix Guattari, Pierre Nora ou Pierre Vidal-Naquet. Il a dressé les portraits de ces « hommes de l’ombre » que sont, parfois, les éditeurs. Il a évoqué les liens d’un de ses anciens étudiants, Emmanuel Macron, avec Paul Ricoeur… Pour ce Grand Soir, il évoque l’art de la biographie et révèle l’enquête qu’il mène actuellement sur Michel Serres.

Une rencontre animée par François Bordes.

Le Grand Soir sera suivi, le lendemain à 10h à l’abbaye d’Ardenne, d’une masterclass ouverte à tous.

