Atelier bien-être : yoga Salle des associations, 24 mai 2023, François.

Dans le cadre des rendez-vous de la parentalité en Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Atelier bien-être : yoga

Salle des associations, François

De 15h15 à 16h15

Animé par Séverine Borges de l’Ombrelle

Nous parcourons ensemble sous forme de jeux, des postures de yoga ainsi que des outils consacrés à la relaxation, la méditation, la concentration aux émotions… Il s’agit d’un temps de partage et un moment de bien-être.

Enfants de 3 ans à 5 ans, accompagnés d’un parent

Inscription obligatoire (Places limitées).

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 16:15:00. EUR.

Salle des associations

François 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the meetings of the parenthood in Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Wellness workshop : yoga

Salle des associations, François

From 15h15 to 16h15

Animated by Séverine Borges from l’Ombrelle

We go through together in the form of games, yoga postures as well as tools dedicated to relaxation, meditation, concentration to emotions… It is a time of sharing and a moment of well-being.

Children from 3 to 5 years old, accompanied by a parent

Registration required (Limited places)

En el marco de los actos para padres de Haut Val de Sèvre « Place Des Familles

Taller de bienestar: yoga

Sala de las asociaciones, François

De 15h15 a 16h15

A cargo de Séverine Borges, de l’Ombrelle

Recorreremos juntos posturas de yoga en forma de juegos, así como herramientas dedicadas a la relajación, la meditación, la concentración, las emociones… Es un momento de compartir y de bienestar.

Niños de 3 a 5 años, acompañados por uno de sus padres

Inscripción obligatoria (Plazas limitadas)

Im Rahmen der Rendezvous der Elternschaft im Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Wellness-Workshop: Yoga

Saal der Vereinigungen, François

Von 15h15 bis 16h15

Geleitet von Séverine Borges de l’Ombrelle

In Form von Spielen lernen wir gemeinsam Yogastellungen sowie Werkzeuge zur Entspannung, Meditation, Konzentration auf Emotionen usw. kennen. Es handelt sich um eine Zeit des Austauschs und einen Moment des Wohlbefindens.

Kinder von 3 bis 5 Jahren in Begleitung eines Elternteils

Anmeldung erforderlich (Begrenzte Plätze)

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Haut Val De Sèvre