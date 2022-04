François de Asis – Venise 1995 – 2019 Aix-en-Provence, 4 mai 2022, Aix-en-Provence.

François de Asis – Venise 1995 – 2019 Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron Aix-en-Provence

2022-05-04 – 2022-05-28 Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La période 1995 à 2019 verra naître et s’affirmer le désir d’une voie nouvelle pour la peinture dans un langage et une écriture qui va prendre le nom d’esquisse-tableau. Un univers entrevu, recherché, dans lequel les commencements se transforment en image. Les métamorphoses du lieu Venise sont faites de dissonances particulièrement héroïques et émouvantes.

Plus qu’ailleurs le rôle des éléments eau et air donnent un sens à des paroles telles que rythme et mouvement, ici le regard pourra se joindre et accompagner leur avènement.

Exposition de peintures et de dessins à la Galerie Vincent Bercker, du peintre François de Asis. Inauguration le 5 mai de 11h à 13h et de 16h à 19h

Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron Aix-en-Provence

