Les Apéros ma non troppo Entre les terres cultive l'idée d'un ailleurs musical, territoire sonore de l'inouï, échos familiers et intemporels des musiques du monde, au contact persistant des sources. Jacky Molard, le violoniste et compositeur ancré en pays de Bretagne, défriche les voies contemporaines d'une musique aux coutumes sans relâche renouvelées. François Corneloup arpente dès ses premières notes, les domaines de musiques improvisées aux styles éclectiques. Ils s'associent ici à Catherine Delaunay, virtuose de la clarinette, du pupitre chambriste à la musique contemporaine en passant par les musiques improvisées, et à Vincent Courtois, explorateur hyperactif des paysages de la scène de création européenne portant d'un projet à l'autre, le chant ample et passionné de son violoncelle. Avec : François CORNELOUP (saxophone baryton, composition) Jacky MOLARD (violon, composition) Catherine DELAUNAY (clarinette) Vincent COURTOIS (violoncelle)

François CORNELOUP (saxophone baryton, composition)

Jacky MOLARD (violon, composition)

Catherine DELAUNAY (clarinette)

20.0 EUR

