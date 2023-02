FRANCOIS CONSTANTIN « SALSA PROJECT » #SALSADURA BAISER SALE, 18 février 2023, PARIS.

FRANCOIS CONSTANTIN « SALSA PROJECT » #SALSADURA BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 21:00. Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Fabio Deldongo piano/voix, Laurent Bonnet sax/voix, Christian Martinez trompette/voix, El Cuchy basse/voix, François Constantin congas/voix, Francis Arnaud timbales/batterie C’est l’une des meilleures formations de Salsa que présente François Constantin avec son “Salsa Project”. Laissez-vous entraîner au cœur de la Salsa des années 70, un style né à New York et initié par les plus grands noms de la Salsa Portoricaine d’Eddie Palmieri à Tito Puente en passant par Oscar D’Leon, Ray Baretto ou encore Poncho Sanchez et immortalisé par le fameux label Fania. François Constantin, percussionniste de renom, est un expert de la salsa et s’entoure des meilleurs représentants du style à Paris. Un show d’une précision de métronome et d’une générosité rare extrêmement dansant et prisé par les salseros. Un combo salsa explosif pour une Salsa pa’ bailar !

Fabio Deldongo piano/voix, Laurent Bonnet sax/voix, Christian Martinez trompette/voix, El Cuchy basse/voix, François Constantin congas/voix, Francis Arnaud timbales/batterie

C’est l’une des meilleures formations de Salsa que présente François Constantin avec son “Salsa Project”. Laissez-vous entraîner au cœur de la Salsa des années 70, un style né à New York et initié par les plus grands noms de la Salsa Portoricaine d’Eddie Palmieri à Tito Puente en passant par Oscar D’Leon, Ray Baretto ou encore Poncho Sanchez et immortalisé par le fameux label Fania. François Constantin, percussionniste de renom, est un expert de la salsa et s’entoure des meilleurs représentants du style à Paris. Un show d’une précision de métronome et d’une générosité rare extrêmement dansant et prisé par les salseros.

Un combo salsa explosif pour une Salsa pa’ bailar !

