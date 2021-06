FRANÇOIS CONSTANTIN JAM SESSION HOMMAGE À RAY BARRETTO Le Baiser Salé, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 5 juillet 2021

de 20h30 à 1h30

Aux côtés de ses fidèles alliés du « Salsa Project » El Cuchy et Fabio Deldongo et sur le groove imparable de Francis Arnaud, François Constantin animera cette jam qui rend hommage au grand Ray Barretto!

FABIO DELDONGO voix/piano, EL CUCHY voix/basse, FRANCIS ARNAUD batterie, FRANÇOIS CONSTANTIN percus

Musicien ouvert et éclectique, le new-yorkais d’origine portoricaine Ray Barretto est au coeur de l’effervescence des musiques cubaines dans les années 1970. Percussionniste, batteur, joueur de conga et spécialiste du latin jazz, il incarne aussi la salsa qui émerge à New-York dans les années 50 ! François Constantin animera cette jam aux côtés de ses fidèles alliés du « Salsa Project » El Cuchy et Fabio Deldongo, sur le groove imparable de Francis Arnaud. Une soirée enflammée et muy caliente !

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact :Le Baiser Salé Jazz Club 0142333771 https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

François Constantin