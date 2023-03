François Chaplin, récital de piano – Salle Gaveau (Paris) SALLE GAVEAU, 30 mars 2023, PARIS.

François Chaplin, récital de piano – Salle Gaveau (Paris) SALLE GAVEAU. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 20:30 (2023-03-30 au ). Tarif : 17.0 à 60.5 euros.

RÉCITAL DE PIANO : FRANÇOIS CHAPLINBACH – BEETHOVEN – CHOPIN – SCHUBERT« Son style c’est le chant, la beauté d’un son porté par des harmonies qu’il fond comme s’il glissait les mains sur les accords (…) En quête de cette poésie qui fait le charme inaltérable de bien des chopiniens d’hier, comme Cortot, Friedman, Kempff, Novaes et Magaloff, par exemple, Chaplin réussit à être sensible et frémissant, lyrique et emporté sans préciosité, sans nervosité, sans brutalité. »Alain Lompech, Diapason – Septembre 2007François Chaplin suit la formation du pianiste bulgare Ventsislav Yankoff au CNSM de Paris, ainsi que la classe d’accompagnement et musique de chambre avec Jacqueline Robin, et obtient ses premiers prix de piano (1er nommé) et musique de chambre. Il poursuit ensuite ses études dans le cadre du cycle de perfectionnement chez Jean-Claude Pennetier et reçoit les conseils de Catherine Collard.Il remporte les prix Mozart et Robert Casadesus au concours international de Cleveland en 1989. Ces distinctions marquent le point de départ d’une active et brillante carrière internationale. Il est invité en soliste dans le monde entier (Tokyo, Berlin, Moscou, Saint Petersbourg, Riga, Paris, Almaty, Mexico…) et par de nombreux orchestres, comme l’Orchestre national de Lille, l’Orchestre philharmonique de Saint Pétersbourg, le Japan Philharmonic Orchestra, l’Ensemble orchestral de Paris, l’Orchestre national de Lorraine, etc. Il participe régulièrement à de nombreux festivals prestigieux comme ceux de La Roque-d’Anthéron, le festival international de Cervantino au Mexique, au festival international de Yokohama au Japon, La Folle journée de Nantes, le festival international de Nohant-Chopin, Mozart à Saou ,etc.François Chaplin est aussi l’invité du Wigmore Hall à Londres, du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, de la Philharmonie de Saint-Petersbourg, Art Gallery de Washington (USA), le Théâtre Coliseo et le CCK de Buenos Aires, etc.Sa vaste discographie, saluée par la presse, comprend notamment les enregistrements de l’intégrale de l’oeuvre de Debussy ( ffff Télérama, Diapason d’Or, Gramophone BBC,), 2 concertos de Mozart, les Impromptus de Schubert ( ffff Télérama ) , les derniers klavierstücke de Brahms, les 21 Nocturnes de Chopin( ffff Télérama, Gramophone BBC,), les 4 Ballades et en 2022, l’intégrale des 19 Valses chez le label Aparté ( ffff Télérama, 5 de Classica, 5 Diapasons) François Chaplin François Chaplin

Votre billet est ici

SALLE GAVEAU PARIS 45-47 rue la Boétie Paris

RÉCITAL DE PIANO : FRANÇOIS CHAPLIN

BACH – BEETHOVEN – CHOPIN – SCHUBERT

« Son style c’est le chant, la beauté d’un son porté par des harmonies qu’il fond comme s’il glissait les mains sur les accords (…) En quête de cette poésie qui fait le charme inaltérable de bien des chopiniens d’hier, comme Cortot, Friedman, Kempff, Novaes et Magaloff, par exemple, Chaplin réussit à être sensible et frémissant, lyrique et emporté sans préciosité, sans nervosité, sans brutalité. »

Alain Lompech, Diapason – Septembre 2007

François Chaplin suit la formation du pianiste bulgare Ventsislav Yankoff au CNSM de Paris, ainsi que la classe d’accompagnement et musique de chambre avec Jacqueline Robin, et obtient ses premiers prix de piano (1er nommé) et musique de chambre. Il poursuit ensuite ses études dans le cadre du cycle de perfectionnement chez Jean-Claude Pennetier et reçoit les conseils de Catherine Collard.

Il remporte les prix Mozart et Robert Casadesus au concours international de Cleveland en 1989. Ces distinctions marquent le point de départ d’une active et brillante carrière internationale. Il est invité en soliste dans le monde entier (Tokyo, Berlin, Moscou, Saint Petersbourg, Riga, Paris, Almaty, Mexico…) et par de nombreux orchestres, comme l’Orchestre national de Lille, l’Orchestre philharmonique de Saint Pétersbourg, le Japan Philharmonic Orchestra, l’Ensemble orchestral de Paris, l’Orchestre national de Lorraine, etc. Il participe régulièrement à de nombreux festivals prestigieux comme ceux de La Roque-d’Anthéron, le festival international de Cervantino au Mexique, au festival international de Yokohama au Japon, La Folle journée de Nantes, le festival international de Nohant-Chopin, Mozart à Saou ,etc.

François Chaplin est aussi l’invité du Wigmore Hall à Londres, du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, de la Philharmonie de Saint-Petersbourg, Art Gallery de Washington (USA), le Théâtre Coliseo et le CCK de Buenos Aires, etc.

Sa vaste discographie, saluée par la presse, comprend notamment les enregistrements de l’intégrale de l’oeuvre de Debussy ( ffff Télérama, Diapason d’Or, Gramophone BBC,), 2 concertos de Mozart, les Impromptus de Schubert ( ffff Télérama ) , les derniers klavierstücke de Brahms, les 21 Nocturnes de Chopin( ffff Télérama, Gramophone BBC,), les 4 Ballades et en 2022, l’intégrale des 19 Valses chez le label Aparté ( ffff Télérama, 5 de Classica, 5 Diapasons)

.17.0 EUR17.0.

Votre billet est ici