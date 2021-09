Lille Médiathèque Jean Lévy Lille, Nord François Boucq à la médiathèque Jean Levy Médiathèque Jean Lévy Lille Catégories d’évènement: Lille

_**Rendez-vous pour une projection suivie d’une masterclass avec l’artiste, samedi 11 septembre de 16h à 18h à la médiathèque Jean Levy.**_ . Cette rencontre exceptionnelle est proposée dans le cadre de la 7ème édition de l’Open Museum du Palais des Beaux-Arts de Lille, où le bédéiste chamboule les collections et la scénographie ! A voir jusqu’au 8 novembre prochain. D’ici votre venue à la BML le 11 septembre prochain, découvrez en exclusivité sur notre site l’interview de François Boucq. Tout sur les secrets du rituel d’écriture-illustration, les surprises de la créativité et le plaisir de saisir les choses au vol… Comme l’importance de l’ancrage dans un territoire, de la considération du dessin à la donation… Un rappel essentiel de la liberté d’expression, des dessins de presse, et les projets futurs de l’artiste…

Entrée libre

La Bibliothèque municipale de Lille (BML) a l’immense plaisir d’accueillir l’artiste François Boucq, samedi 11 septembre de 16h à 18h à la médiathèque Jean Levy. Médiathèque Jean Lévy 32, rue Edouard Delesalle, Lille Lille Lille-Centre Nord

