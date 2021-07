Paris Jardin de l'Hospice Debrousse Paris François Bernat Pianoless Quartet Jardin de l’Hospice Debrousse Paris Catégorie d’évènement: Paris

François Bernat Pianoless Quartet Jardin de l’Hospice Debrousse, 8 août 2021-8 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 8 août 2021

de 18h à 19h20

gratuit

Dans le cadre de L’Hyper Festival, concert de jazz de création. Après un premier quartet autour de la musique de Miles Davis, qui donnera naissance à un disque très bien critiqué, et la co-organisation des D’Addario Jazz Session depuis maintenant six ans, j’éprouve le besoin de continuer mon parcours autour de ce nouveau projet: Un quartet sans instrument harmonique, avec Frédéric Borey au saxophone, Paco Andreo au trombone, et Stefano Lucchini à la batterie, dont le répertoire est exclusivement composé de compositions personnelles. Une formation qui laisse la possibilité de créer des espaces musicaux ouverts, qui parfois cèdent à des improvisations collectives plus intenses, et une écriture mélodique à deux voix, qui m’a toujours intéressé en terme de composition. Concerts -> Jazz Jardin de l’Hospice Debrousse 148 rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (290m) 3, 3bis : Gambetta (636m)

Contact :INGLORIOUS JAZZ STARS 0665370100 ingloriousjazzstars@gmail.com https://www.francoisbernat.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013823652939 Concerts -> Jazz Musique;Plein air;En famille

Date complète :

2021-08-08T18:00:00+02:00_2021-08-08T19:20:00+02:00

@FB

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin de l'Hospice Debrousse Adresse 148 rue de Bagnolet Ville Paris lieuville Jardin de l'Hospice Debrousse Paris