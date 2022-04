François Bégaudeau + Trotski Nautique + The eye of time + Balafre | Débats/Concerts sur le Punk Cherbourg-en-Cotentin, 22 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Soirée débat / concerts autour du thème : “Le punk : genre musical ou état d’esprit ?”

Avec l’aimable participation de François BEGAUDEAU, et les groupes TROTSKI NAUTIQUE, BALAFRE & THE EYE OF TIME.

“L’autre Lieu” | Espace René Le bas | Studio P200 & L’autre Bar.

—–François BEGAUDEAU——

L’écrivain, romancier et cinéaste nous fait l’honneur de sa venue à Cherbourg pour débattre autour du Punk. On le connait pour ses livres comme “Histoire de ta bêtise”, “Notre joie”, “En guerre”, (et bien d’autres) mais également pour sa palme d’or pour le film “Entre les murs”. Par contre, nous le connaissons moins comme chanteur du groupe Zabriskie Point dans les années 90 , et son amour de la musique punk. C’est donc pour toutes ces raisons que nous discuterons du mouvement punk dans toute sa largeur (genre, état d’esprit, politique, etc…) avec François Bégaudeau.

https://youtu.be/GPfXLUThC6M.

—–TROTSKI NAUTIQUE——-

Projet cryptocapitaliste de Alda Lamieva et David Snug pour faire de l’argent et remercier l’organisation. On peux pas dire qu’ils se sont foulés, on dirais du Sleaford Mods mais en moins bien. Mais bon, on les aimes bien, donc on va faire un peu de charité et les faire jouer, parce que je crois qu’ils ne veulent pas bosser en usine. (En vrai, on passe toujours un excellent moment, c’est pour ça qu’on les invite encore et encore).

https://youtu.be/Kycm_X6tBOo.

—–BALAFRE—–

Nouveau groupe de post-punk caennais mais avec des bouts de Cherbourg, d’Avranches, Granville et Ducey, les vrais quoi. On trouves aussi des bouts de Aussitôt mort, Sugartown Cabaret, Karysun et Pan D. Ca sonne un peu comme plein de choses qu’on aime écouter depuis les années 80/90, avec une énergie punk-hardcore.

https://youtu.be/kCRCHMoWWT8.

—–THE EYE OF TIME—–

Projet solo de Marc Euvrie, le set sera entièrement acoustique. Pour l’occasion un piano droit sera amené dans “‘l’autre bar” pour un concert intimiste et néo-classique à l’heure de l’apéro et du bon manger.

https://youtu.be/RtTYxSUBrhA.

L’intervention autour du punk se fera avec François Bégaudeau, les Trotski nautique, Marc Euvrie et Gilles Etasse (Tamed records).

HORAIRES :

—–L’autre Bar—–

19h : The eye of time.

—–Studio P200—–

20h : Débat/Discussion.

22h : Trotski Nautique.

23h : Balafre.

Entrée : 7 euros.

Foodtruck sur place.

