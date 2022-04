François Bard, Un ailleurs Galerie DX, 14 avril 2022, Bordeaux.

François Bard, Un ailleurs

du jeudi 14 avril au samedi 28 mai à Galerie DX

Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1980, l’artiste séjourne ensuite à la Casa Vélasquez de Madrid de 1988 à 1990. L’oeuvre de François Bard est souvent décrite comme épique ou monumentale. Pour autant, il peint les sujets les plus anodins, et les transforme en de puissantes métaphores de l’émotion humaine. Avec lui, la peinture paraît simple. Sa matière se construit couche après couche, depuis les fonds sombres jusqu’aux touches lumineuses, marquée par les outils, les coups de pinceaux, frottis, grattages, imperfections en surface, coulures et fins glacis aux allures de bitumine qui tâchent l’image comme autant d’éclaboussures accidentelles. Bard se délecte dans la peinture précise et flamboyante de la translucidité et la texture d’une peau, la rugosité d’un tissu lourd, et l’éclat froid d’un métal. Il capture à la fois l’objectif et le subjectif, l’extérieur et l’intérieur. Il trouve un mystère et une ironie dramatique dans le monde dans lequel nous vivons – depuis la poésie de ses observations à la rigueur conceptuelle de son travail. En 2017, il collabore avec Kris Van Assche, directeur artistique de Dior Homme. L’univers de l’artiste est sérigraphié sur des éléments du vestiaire masculin que propose le couturier.

Entrée libre

Exposition personnelle / vernissage le jeudi 14 avril en présence de l’artiste

Galerie DX 7 rue buffon 33000 Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T19:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T19:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T19:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T19:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T19:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T19:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T19:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T19:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T19:00:00