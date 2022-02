François Alu : complètement jetés ! Théâtre Fémina, 12 juin 2022, Bordeaux.

**François Alu : complètement jetés !** Un spectacle de Samuel Murez & François Alu **Trailer** : [[https://vimeo.com/623674641](https://vimeo.com/623674641)](https://vimeo.com/623674641) **Vendredi 10 juin 2022 à 20h00 / Dimanche 12 juin 2022 à 18h00** **Théâtre Fémina, 10 Rue de Grassi, 33000 Bordeaux** **1h30 sans entracte** **Réservations** : [[store.3e-etage.com](store.3e-etage.com)](store.3e-etage.com) / 07 82 27 29 30 Le premier seul en scène de François Alu est un spectacle qui ne ressemble qu’à lui, pluridisciplinaire et sans limite. Solos virtuoses de danse bien sûr mais aussi parodies, délires chorégraphiques, et textes ciselés… Il interprète une multitude de personnages dans un tour de force de 90 minutes, une explosion à la fois d’humour, de technicité et d’émotion. Venez plonger dans le monde intérieur d’un des danseurs de ballet les plus singuliers de notre époque. “Allumé et complètement hallucinant.” “L’exploit est unique. Prodigieux.” _Ariane Bavelier, Le Figaro_ “Personnel, brillant, mêlant humour et danse, c’est un ovni scénique que propose François Alu, Premier danseur du ballet de l’Opéra de Paris, en collaboration avec Samuel Murez. ” _Sophie Jouve,_ [_[francetvinfo.fr](francetvinfo.fr)_](francetvinfo.fr) “Ce spectacle d’une forme inédite est virtuose, drôle et généreux.” _Danses avec la plume_ “Un spectacle mené tambour battant. La prouesse est assez exceptionnelle.” _Pierrick Geais, Vanity Fair_

