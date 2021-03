Francofolies.org, la première plateforme au service de la musique francophone Francofolies La Rochelle, 15 mars 2021-15 mars 2021, La Rochelle.

La **Confédération des Francofolies** regroupe **six festivals indépendants autour du globe** : Les Francofolies de La Rochelle, de Spa, de Montréal, de Nouvelle Calédonie, de la Réunion et de Bulgarie. D’autres Francofolies nous rejoindront bientôt… Défendant les mêmes valeurs de **convivialité**, de **partage**, de **proximité** et de transmission, ensemble ces six festivals, au travers de la Confédération des Francofolies se sont fixé quatre objectifs : **Créer** et **animer** un réseau de coopération à l’échelle internationale. **Favoriser** la circulation des artistes francophones et des artistes issus des territoires francophones, notamment les artistes émergents. **Valoriser** la chanson et les musiques francophones par des actions et des projets artistiques, culturels et éducatifs **Travailler** à une **appropriation** ou une **réappropriation** du sentiment francophone ### **Francofolies.org, la première plateforme au service de la musique francophone** La mise en place de la plateforme [www.francofolies.org](https://www.francofolies.org/) est le premier projet porté par la Confédération. Elle se veut un espace vitrine et ressource pour **tous les acteurs de la francophonie**. Vous pouvez dès à présent y retrouver les **11 artistes coup de cœur** de la confédération pour 2021. Cet espace se veut **fédérateur** et est **ouvert à tous**. Aussi, nous créons également le Club des Amis de la Confédération ; pour échanger et partager avec le plus grand nombre la dynamique que nous souhaitons mettre en place. Artistes, programmateurs, producteurs, éditeurs, si vous souhaitez rejoindre le club des Amis de la Confédération, nous vous invitons à nous écrire à [[coordination@francofolies.org](mailto:coordination@francofolies.org)](mailto:coordination@francofolies.org) La réussite de ce projet sera collective aussi venez nombreux vous associer à cette action artistique unique et positive. Nées sur les plaines d’Abraham au Québec, les Francofolies ont donné naissance à de dynamiques petites sœurs aux quatre coins de la planète depuis 1985. La création de la Confédération des Francofolies, en 2019, a représenté l’ouverture d’un nouveau pan de notre histoire et aujourd’hui, le lancement de la plateforme [francofolies.org](www.francofolies.org), à vocation de promotion de toute la richesse des artistes et des acteurs de la francophonie, est une action **commune, solidaire et bienveillante**.

A l’occasion de la journée internationale de la Francophonie, le 20 mars, la Confédération des Francofolies, créée en 2019, lance sa plateforme en ligne.

