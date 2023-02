Francofolies de La Rochelle 2023 SCENE JEAN LOUIS FOULQUIER, 12 juillet 2023, LA ROCHELLE.

Francofolies de La Rochelle 2023 SCENE JEAN LOUIS FOULQUIER. Un spectacle à la date du 2023-07-12 (2023-07-12 au ) 18:00. Tarif : 50.0 à 60.0 euros.

LES FRANCOFOLIES (L-R-20-007927 / 007935) présente LE DIMANCHE 16 JUILLET 2023 – 15H00 PIERRE DE MAERE + ARTISTE CHANTIER A VENIR Chaque jour, deux séances mettront à l’honneur les révélations du Chantier des Francofolies, aux côtés d’artistes confirmés. Découvrez également aux Francofolies de La Rochelle du 12 au 16 juilletAvec * DJ SNAKE • SOPRANO • LOMEPAL • M • LOUISE ATTAQUE * * MICHEL POLNAREFF • POMME • GAZO • SHAKA PONK • RENAUD DJADJA & DINAZ • IZÏA • DISIZ • TIAKOLA • MATMATAH BIGA*RANX • EMILIE SIMON • YUKSEK • PIERRE DE MAERE NOVEMBER ULTRA • CHILLA • PERTURBATOR • NICOLAS MAURY ADÉ • MATHIAS MALZIEU & DARIA NELSON • BIRDS IN ROW… Ouverture des portes de la scène Jean-Louis Foulquier à 16h. Profitez du village Francofolies, de ses animations et de son offre de restauration. Liste des objets interdits à retrouver sur le site du festival (Pas de consigne sur place). Réservations PMR – PSH : Nous demandons aux personnes en situation de handicap de bien vouloir remplir le formulaire disponible sur le site du festival / infos pratiques / accessibilité rubrique « Pratique » avant l’achat des places. Plateforme ou places assises sur réservation, dans la limite des places disponibles. NB : Les Francofolies se réservent la possibilité de modifier les horaires et programmes du festival Droit à l’image : Les spectateurs sont avertis que des prises de vues de la manifestation, et donc du public, sont effectuées aux fins de captations et que leur image est susceptible de figurer (i) sur toute vidéo destinée à des retransmissions de la manifestation à la télévision, sur internet ou tout autre support de diffusion et (ii) sur tout cliché photographique ou vidéo destiné à promouvoir la manifestation sur différents supports (site internet, réseaux sociaux, newsletters, etc.) ». FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE

Votre billet est ici

SCENE JEAN LOUIS FOULQUIER LA ROCHELLE Esplanade St Jean d’Acre Charente-Maritime

LES FRANCOFOLIES (L-R-20-007927 / 007935) présente

LE DIMANCHE 16 JUILLET 2023 – 15H00

PIERRE DE MAERE + ARTISTE CHANTIER A VENIR

Chaque jour, deux séances mettront à l’honneur les révélations du Chantier des Francofolies, aux côtés d’artistes confirmés. Découvrez également aux Francofolies de La Rochelle du 12 au 16 juillet

Avec * DJ SNAKE • SOPRANO • LOMEPAL • M • LOUISE ATTAQUE *

* MICHEL POLNAREFF • POMME • GAZO • SHAKA PONK • RENAUD

DJADJA & DINAZ • IZÏA • DISIZ • TIAKOLA • MATMATAH

BIGA*RANX • EMILIE SIMON • YUKSEK • PIERRE DE MAERE

NOVEMBER ULTRA • CHILLA • PERTURBATOR • NICOLAS MAURY

ADÉ • MATHIAS MALZIEU & DARIA NELSON • BIRDS IN ROW…

Ouverture des portes de la scène Jean-Louis Foulquier à 16h. Profitez du village Francofolies, de ses animations et de son offre de restauration. Liste des objets interdits à retrouver sur le site du festival (Pas de consigne sur place).

Réservations PMR – PSH : Nous demandons aux personnes en situation de handicap de bien vouloir remplir le formulaire disponible sur le site du festival / infos pratiques / accessibilité rubrique « Pratique » avant l’achat des places. Plateforme ou places assises sur réservation, dans la limite des places disponibles.

NB : Les Francofolies se réservent la possibilité de modifier les horaires et programmes du festival

Droit à l’image : Les spectateurs sont avertis que des prises de vues de la manifestation, et donc du public, sont effectuées aux fins de captations et que leur image est susceptible de figurer (i) sur toute vidéo destinée à des retransmissions de la manifestation à la télévision, sur internet ou tout autre support de diffusion et (ii) sur tout cliché photographique ou vidéo destiné à promouvoir la manifestation sur différents supports (site internet, réseaux sociaux, newsletters, etc.) ».

. EUR50.0 50.0 euros

Votre billet est ici