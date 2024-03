Francofête mars 2024 – Dawson Dawson College Montréal, mardi 26 mars 2024.

Francofête mars 2024 – Dawson Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 26 – 28 mars Dawson College Entrée libre

Début : 2024-03-26T08:30:00+01:00 – 2024-03-26T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T08:30:00+01:00 – 2024-03-28T21:00:00+01:00

C’est la Francofête à Dawson !

La communauté de Dawson vous invite à venir profiter d’activités autour de la culture francophone durant notre Francofête annuelle. Du 26 au 28 mars, dans la journée ou dans la soirée, toute personne intéressée est la bienvenue à venir assister aux événements proposés.

Le comité organisateur a composé un programme varié et original pour inviter les participants et les participantes à découvrir différents aspects de la culture francophone. Cela inclut entre autres : des projections de films suivies de discussions avec les acteurs / les actrices ou les réalisateurs / les réalisatrices, un atelier sur le sirop d’érable avec dégustation, une soirée avec la Ligue Nationale d’Improvisation autour d’Eugère Ionesco, des spectacles de théâtre au Monument National. Pour plus d’information et pour les réservations, vous pouvez écrire à Laëtitia Desanti : ldesanti@dawsoncollege.qc.ca

Dawson College Montréal Montréal H3Z 1A4

Activités culturelles autour du français

