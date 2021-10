Versailles Opéra Royal Versailles, Yvelines Franco Fagioli : Mozart et Les Castrats Opéra Royal Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Franco Fagioli : Mozart et Les Castrats Opéra Royal, 9 janvier 2022, Versailles. Franco Fagioli : Mozart et Les Castrats

Opéra Royal, le dimanche 9 janvier 2022 à 15:00

Si la passion de Mozart pour les voix féminines est une évidence, elle ne doit pas faire oublier que ses premiers grands airs lyriques furent destinés aux castrats. Le contre-ténor Franco Fagioli dédie son timbre resplendissant à ce répertoire qui fit les premiers grands succès de Mozart, et pour lequel il écrivit les airs virtuoses de sa maturité.

Réservation sur https://www.chateauversailles-spectacles.fr/

Mozart et les Castrats Opéra Royal Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-09T15:00:00 2022-01-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Opéra Royal Adresse Château de Versailles Ville Versailles lieuville Opéra Royal Versailles