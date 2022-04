Francky Vincent Châteaugiron Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

Francky Vincent Châteaugiron, 1 juillet 2022, Châteaugiron. Francky Vincent Le Zéphyr 15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron

2022-07-01 20:30:00 – 2022-07-01 21:50:00 Le Zéphyr 15 Avenue Pierre Le Treut

Châteaugiron Ille-et-Vilaine Une soirée avec Francky Vincent, c’est l’assurance de bien débuter l’été !

Un artiste culte qui vous fera danser sur ses plus grands tubes : Fruit de la Passion, Alice ça glisse et tous les autres !

Une date unique à ne louper sans aucun prétexte ! +33 2 99 37 89 02 Une soirée avec Francky Vincent, c’est l’assurance de bien débuter l’été !

Un artiste culte qui vous fera danser sur ses plus grands tubes : Fruit de la Passion, Alice ça glisse et tous les autres !

Une date unique à ne louper sans aucun prétexte ! Le Zéphyr 15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Châteaugiron, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Châteaugiron Adresse Le Zéphyr 15 Avenue Pierre Le Treut Ville Châteaugiron lieuville Le Zéphyr 15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron Departement Ille-et-Vilaine

Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaugiron/

Francky Vincent Châteaugiron 2022-07-01 was last modified: by Francky Vincent Châteaugiron Châteaugiron 1 juillet 2022 Châteaugiron ille-et-vilaine

Châteaugiron Ille-et-Vilaine