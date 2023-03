Francky Goes TO Pointe-a-Pitre ESPACE CULTUREL BUISSON, 6 avril 2023, TOURLAVILLE.

Francky Goes TO Pointe-a-Pitre ESPACE CULTUREL BUISSON. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:45 (2023-04-06 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Les Francky goes to Pointe-à-Pitre reviennent avec un second opus courageusement appelé « plaisir coupable » ! Ils se font les ambassadeurs de ceux qui n’osent pas affirmer leur passion pour ces genres musicaux raillés, mal aimés, dont souffle le zouk. Porter des chemises à fleur n’est pas une tare. Au contraire c’est un signe de résistance.Après avoir sorti, en 2015, un premier album urgent et frénétique, ces trois émissaires antillais (par alliance) basés en Indre et Loire, nous pondent un second disque beaucoup plus étoffé. Les influences s’élargissent et sont plus maïtrisées, le Coupé-Décalé ivoirien se marie comme jamais avec le Collé-Serré guadeloupéen sous le regard complaisant des Hautes autorités du noise rock.Les morceaux pour twerker sont plus que jamais présents, ceux pour se rouler par terre ne font pas exception. Néanmoins le groupe a su judicieusement placé des plages de respiration offrant au disque une saveur subtile, un équilibre délicat. Production soignée, compositions léchées, les trois Francky ne lâchent pas l’affaire et revendiquent plus que jamais leur envie de faire cohabiter les esthétiques. Faire danser les rockeurs et headbanger les zoukeurs ! FRANCKY GOES TO POINTE A PITRE FRANCKY GOES TO POINTE A PITRE

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL BUISSON TOURLAVILLE Rue Ferdinand Buisson Manche

Les Francky goes to Pointe-à-Pitre reviennent avec un second opus courageusement appelé « plaisir coupable » ! Ils se font les ambassadeurs de ceux qui n’osent pas affirmer leur passion pour ces genres musicaux raillés, mal aimés, dont souffle le zouk. Porter des chemises à fleur n’est pas une tare. Au contraire c’est un signe de résistance.

Après avoir sorti, en 2015, un premier album urgent et frénétique, ces trois émissaires antillais (par alliance) basés en Indre et Loire, nous pondent un second disque beaucoup plus étoffé. Les influences s’élargissent et sont plus maïtrisées, le Coupé-Décalé ivoirien se marie comme jamais avec le Collé-Serré guadeloupéen sous le regard complaisant des Hautes autorités du noise rock.

Les morceaux pour twerker sont plus que jamais présents, ceux pour se rouler par terre ne font pas exception. Néanmoins le groupe a su judicieusement placé des plages de respiration offrant au disque une saveur subtile, un équilibre délicat. Production soignée, compositions léchées, les trois Francky ne lâchent pas l’affaire et revendiquent plus que jamais leur envie de faire cohabiter les esthétiques. Faire danser les rockeurs et headbanger les zoukeurs !

.13.8 EUR13.8.

Votre billet est ici