FRANCKY GOES TO POINTE-À-PITRE L’Alambik! Le Mans, dimanche 17 mars 2024.

FRANCKY GOES TO POINTE-À-PITRE L’Alambik! Le Mans Sarthe

Les e´missaires antillais par alliance du savoureux me´lange zouk et rock ont eu une (nouvelle) ide´e de ge´nie adapter leur re´pertoire et leurs tubes de heavy coupe´ de´cale´ afin que petits et grands puissent partager ensemble le plaisir et les sensations uniques d’un bon concert ! A` vous qui aimez la musique live et vos enfants sans pour autant parvenir a` concilier les deux, FGTPAP offrent l’occasion unique d’un gou^ter-concert ine´dit et chaleureux. Ici le re´pertoire et le volume sonore sont adapte´s, les chemises a` fleurs conseille´es, l’ambiance tropicale assure´e, et l’ensoleillement musical garanti ! Plus de parent ou d’enfant qui trai^ne la patte dans le seul ro^le d’accompagnateur, a` guetter la fin de l’e´ve´nement, mais un vrai moment ou tout le monde trouve sa place et son plaisir ! EUR.

L’Alambik! 47, Boulevard de la Frenellerie

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17



L’événement FRANCKY GOES TO POINTE-À-PITRE Le Mans a été mis à jour le 2024-01-31 par eSPRIT Pays de la Loire