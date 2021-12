Marseille Chill Bouches-du-Rhône, Marseille Franck Wayaz Chill Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Live Music @ Chill 19h- 23h Mercredi 15 décembre : Chill accueille l’artiste Franck Wayaz Franck Wayaz se décrit comme : “One man band” électrique et éclectique. Soul, Pop, and more… Un extrait d’un de ses lives (on bouge déjà la tête) : [https://www.youtube.com/watch?v=oSik1fRJGRw](https://www.youtube.com/watch?v=oSik1fRJGRw) Venez chiller entre amis Réservez votre table au 06.15.52.68.52 ♫♫♫ Chill 35 Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

