FRANCK MONBAYLET QUARTET LES NOTES D?UN VOYAGEUR BAISER SALE, 1 avril 2023, PARIS.

FRANCK MONBAYLET QUARTET LES NOTES D?UN VOYAGEUR BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 21:30 (2023-04-01 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Franck Monbaylet piano/compos, Prosper Sibertin-Blanc violoncelle, William Brunard cbasse, Maurice Merizen percus Franck Monbaylet propose, avec un nouveau quartet, son projet « Les Notes d’un Voyageur » dans lequel il nous révèle une musique d’inspiration jazz, pop, classique, arabo-andalouse, ethnique. Profondément inspiré par les villes qui l’ont accueilli lors de ses voyages, Franck Monbaylet met en musique les émotions qu’elles lui ont fait ressentir. De La Havane à Shanghai, en passant par Rio, Zagreb, Moscou, New York, Reykjavik, Fez ou encore Muscat, le répertoire de cette formation nous emporte au cœur de ses voyages. La magie des images, des odeurs et des rencontres lui ont inspiré des notes. Ces notes rassemblées en partitions ont donné naissance à des œuvres reflétant son attrait indéniable pour de nombreuses cultures. Ce set hybride offre de belles combinaisons de sonorités qui nous relient à l’héritage vibratoire de la Terre. Les différents instruments de percussions (derbouka, cajon, pandeiro, daf…) de Maurice Merizen, nous emmènent directement au cœur du voyage. Le violoncelle de Prosper Sibertin-Blanc, musicien classique de formation, offre la profondeur nécessaire. L’aisance virtuose de William Brunard, contrebassiste de Biréli Lagrène, apporte le lien entre écriture et improvisation. Franck Monbaylet au piano, en capitaine heureux de cette belle formation, allie subtilité et puissance, toujours libre dans son expression rythmique et harmonique de colorer son jeu de toutes ses influences classiques, jazz et ethniques. Le plaisir de jouer ensemble est là, il se sent, il se voit et s’entend, embarquement immédiat pour un tour du Monde des sensations.

Votre billet est ici

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959

Franck Monbaylet piano/compos, Prosper Sibertin-Blanc violoncelle, William Brunard cbasse, Maurice Merizen percus

Franck Monbaylet propose, avec un nouveau quartet, son projet « Les Notes d’un Voyageur » dans lequel il nous révèle une musique d’inspiration jazz, pop, classique, arabo-andalouse, ethnique. Profondément inspiré par les villes qui l’ont accueilli lors de ses voyages, Franck Monbaylet met en musique les émotions qu’elles lui ont fait ressentir. De La Havane à Shanghai, en passant par Rio, Zagreb, Moscou, New York, Reykjavik, Fez ou encore Muscat, le répertoire de cette formation nous emporte au cœur de ses voyages. La magie des images, des odeurs et des rencontres lui ont inspiré des notes. Ces notes rassemblées en partitions ont donné naissance à des œuvres reflétant son attrait indéniable pour de nombreuses cultures.

Ce set hybride offre de belles combinaisons de sonorités qui nous relient à l’héritage vibratoire de la Terre. Les différents instruments de percussions (derbouka, cajon, pandeiro, daf…) de Maurice Merizen, nous emmènent directement au cœur du voyage. Le violoncelle de Prosper Sibertin-Blanc, musicien classique de formation, offre la profondeur nécessaire. L’aisance virtuose de William Brunard, contrebassiste de Biréli Lagrène, apporte le lien entre écriture et improvisation.

Franck Monbaylet au piano, en capitaine heureux de cette belle formation, allie subtilité et puissance, toujours libre dans son expression rythmique et harmonique de colorer son jeu de toutes ses influences classiques, jazz et ethniques.

Le plaisir de jouer ensemble est là, il se sent, il se voit et s’entend, embarquement immédiat pour un tour du Monde des sensations.



.27.5 EUR27.5.

Votre billet est ici