FRANCK GOLDWASSER LE TRITON, 25 juin 2022, Les Lilas.

FRANCK GOLDWASSER

LE TRITON, le samedi 25 juin à 20:30

Franck « Paris Slim » Goldwasser, voilà un Français, né à Paris en 1960, qui a su avec brio s’imposer sur la scène blues de Californie et qui est sans doute aujourd’hui l’un de nos bluesmen les plus connus et reconnus dans le monde. Après quarante ans passés dans les tranchées de la scène blues de la Côte Ouest américaine, et ayant eu comme mentors des artistes Californo-Texans tels Jimmy McCracklin, Lowell Fulson et Sonny Rhodes, Franck Goldwasser rend ce soir un hommage à ce jazz-blues gorgé de soul en s’entourant d’un trio (d)étonnant qui lui fournit un contexte ample, puissant et multi-dimensionnel lui permettant d’évoluer aux confins du blues, de la soul music et du funk. **Franck Goldwasser** guitare, chant **Benoit Ribiére** orgue **Sylvain Tejerizo** saxophone **Pascal Delmas** batterie

TARIF E : Normal 20 € – Réduit 15 € – Adhérents du Triton 12 € – Jeune 8 € ; BILLETTERIE : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

Soulbag Live & Well

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T20:30:00 2022-06-25T22:00:00